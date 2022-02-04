Эксперты назвали, как нужно изменить рацион, чтобы избежать диабета и заболеваний сердца

Эксперты назвали, как нужно изменить рацион, чтобы избежать диабета и заболеваний сердца. Фото: Pixabay

Эксперты назвали, как нужно изменить рацион, чтобы избежать диабета и заболеваний сердца. Фото: Pixabay

Каждый год количество молодых людей, заболевающих сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличивается. Чтобы защититься и снизить риск развития болезни, эксперты рекомендуют обратить внимание на продукты, богатые клетчаткой.

По мнению экспертов, добавление клетчатки в выпечку, молочные продукты, горячие супы и смузи позволяет половине взрослых пациентов получать суточную норму этого вещества, об этом пишет British Journal of Nutrition. В тоже время The Sun отмечает, что только 9% британцев получают достаточное количества этого вещества.

Большой проблемой, по мнению доктора Кавиты Карник, является то, что несмотря на осознание факта важности клетчатки, многие не могут получить ее в достаточном объеме и при этом соблюсти норму калорий.

В связи с этим рекомендуется заменять некоторые продукты в своем рационе, которые равносильно заменят уровень клетчатки и не позволят перебрать калорий. Например, тосты с вареньем лучше заменить ореховым маслом. При выборе йогурта нужно учесть, чтобы в его составе присутствовала клетчатка. Количество сахара нужно уменьшить как можно сильнее, заменив шоколад и выпечку на более полезные закуски. Белый нарезной хлеб для тостов рекомендуется заменять на хлеб с клетчаткой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ежедневное употребление переработанного мяса повышает риск развития деменции почти на 50%.