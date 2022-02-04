Назван продукт, который повышает риск развития деменции

Пищевые продукты содержат высокие уровни вредного белкового соединения AGE, когда они подвергаются кратковременной обработке при высокой температуре и повышенном pH. Фото: pixabay.com

Пищевые продукты содержат высокие уровни вредного белкового соединения AGE, когда они подвергаются кратковременной обработке при высокой температуре и повышенном pH. Фото: pixabay.com

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что ежедневное употребление переработанного мяса повышает риск развития деменции на 44%.

Группа ученых Лидсского университета проанализировала базу данных, которая содержала информацию о здоровье и генетических особенностях около полумиллиона человек в возрасте от 40 до 69 лет, сообщает Express.

За восемь лет наблюдений специалисты зафиксировали 2896 случаев приобретенного слабоумия.

Многие из заболевших курили и вели малоактивный образ жизни. При этом повышенный риск развития этого недуга от обработанного мяса был одинаковым независимо от генетической предрасположенности человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России ожидается уже «традиционное» повышение цен на группы продуктов. В зависимости от категории граждане должны будут заплатить на от 5% до 25% больше. Эксперт заявил, что после новогодних праздников повышение цен на продукты уже становится обычным делом.