Назван продукт, который повышает риск развития деменции

Назван продукт, который повышает риск развития деменции
Пищевые продукты содержат высокие уровни вредного белкового соединения AGE, когда они подвергаются кратковременной обработке при высокой температуре и повышенном pH. Фото: pixabay.com

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что ежедневное употребление переработанного мяса повышает риск развития деменции на 44%.

Группа ученых Лидсского университета проанализировала базу данных, которая содержала информацию о здоровье и генетических особенностях около полумиллиона человек в возрасте от 40 до 69 лет, сообщает Express.

За восемь лет наблюдений специалисты зафиксировали 2896 случаев приобретенного слабоумия.

Многие из заболевших курили и вели малоактивный образ жизни. При этом повышенный риск развития этого недуга от обработанного мяса был одинаковым независимо от генетической предрасположенности человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России ожидается уже «традиционное» повышение цен на группы продуктов. В зависимости от категории граждане должны будут заплатить на от 5% до 25% больше. Эксперт заявил, что после новогодних праздников повышение цен на продукты уже становится обычным делом.

деменция продукты ученые


 

Новости партнеров
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения "омикрона"
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Петербуржцы стали самыми
Петербуржцы стали самыми "хладнокровными": только 27% переживают за здоровье близких из-за "омикрона"
Врач рассказал о симптомах заражения
Врач рассказал о симптомах заражения "омикроном"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Назван продукт, который повышает риск развития деменции
В Смольном рассказали, как дистанционно закрыть больничный
На Омской улице за считанные минуты обгорела двушка
Прогнозы экспертов: рублю пророчат обвал
Число погибших пациентов после обследования желудка в Петербурге выросло до семи
По мнению финансиста, при покупке жилья ипотеку лучше оформить надолго на ...
ВАЗ сгорел дотла на улице Седова
Олимпийские игры в Пекине откроют 4 февраля в 15 часов по московскому времени