Эксперт: после новогодних праздников на продукты в России придется потратить на 25% больше

В России ожидается уже «традиционное» повышение цен на группы продуктов. В зависимости от категории граждане должны будут заплатить на от 5% до 25% больше.
Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов заявил, что после новогодних праздников повышение цен на продукты уже становится обычным делом. Об этом эксперт рассказал PRIMPRESS.
«Стоимость продуктов в последнее время меняется чуть ли не ежедневно, но после главных праздников в стране ценники переписываются из года в год», — отметил Карпов.
Главным образом в ближайшее время в России цены поднимутся на овощи, фрукты и импортную продукцию, потому что отечественного сырья на настоящий момент хватает и существует необходимость закупки у других стран.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что виновником повышения мировых цен является глобальная инфляция, которая и в России возникла из-за COVID-ограничений.