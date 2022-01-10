Эксперт: после новогодних праздников на продукты в России придется потратить на 25% больше

Эксперт: после новогодних праздников на продукты в России придется потратить на 25% больше
После новогодних праздников на продукты в России придется потратить на 25% больше. Фото: pixabay.com

В России ожидается уже «традиционное» повышение цен на группы продуктов. В зависимости от категории граждане должны будут заплатить на от 5% до 25% больше.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов заявил, что после новогодних праздников повышение цен на продукты уже становится обычным делом. Об этом эксперт рассказал PRIMPRESS.

«Стоимость продуктов в последнее время меняется чуть ли не ежедневно, но после главных праздников в стране ценники переписываются из года в год», — отметил Карпов.

Главным образом в ближайшее время в России цены поднимутся на овощи, фрукты и импортную продукцию, потому что отечественного сырья на настоящий момент хватает и существует необходимость закупки у других стран.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что виновником повышения мировых цен является глобальная инфляция, которая и в России возникла из-за COVID-ограничений.

новогодние праздники повышение цен продукты Россия


 

Новости партнеров
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Специалист оценил вероятность повышения заболеваемости коронавирусом в январе
Специалист оценил вероятность повышения заболеваемости коронавирусом в январе
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт: после новогодних праздников на продукты в России придется ...
Проживание за границей привлекает петербургских чиновников больше, чем ...
«Доставка в моде»: как работа курьером перешла на постоянку
В Выборгском районе воспламенилась бытовка
Госсекретарь США Блинкен: Россия хочет восстановить СССР
На улице Хохрякова загорелся не угодивший кому-то заброшенный сарай
Игра по новым правилам: 2022 вносит изменения в выплаты, долги и налоги россиян
Итальянец вынес из квартиры петербургского ресторатора сейф с миллионом рублей