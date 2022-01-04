Россиян предупредили о росте цен на авто, продукты и недвижимость в 2022 году

Россиян предупредили о росте цен на авто, продукты и недвижимость в 2022 году
Специалисты указали, что продукты будут и дальше дорожать. Они считают, что их стоимость достигнет пика весной. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Виновником повышения мировых цен является глобальная инфляция, которая возникла из-за COVID-ограничений. Об этом заявил завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.

По его словам, из-за закрытия границ и перестройки рынка услуг образовался повышенный спрос на товары, которые могут обеспечить комфортную изоляцию.

Экономист отметил в интервью URA.RU, что больше всего в 2022 году вырастут цены на недвижимость, бытовую технику, автомобили и продукты.

Кроме того, из-за проблем с логистикой, добавил Климанов, нефть и газ стали стоить дороже, что повлекло за собой рост цен на металл и затронуло всю мировую экономику.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские кредитные организации будут чаще отказывать в предоставлении кредитов на фоне новых ограничений Центробанка. Данная мера направлена на снижение закредитованности населения.

Россия рост цен экономика


 

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