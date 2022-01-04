Россиян предупредили о росте числа отказов в кредитах

С 1 января 2022 года вступило в силу право Центробанка вводить прямые запреты на выдачу некоторых видов необеспеченных кредитов. Фото: pixabay

С 1 января 2022 года вступило в силу право Центробанка вводить прямые запреты на выдачу некоторых видов необеспеченных кредитов. Фото: pixabay

Российские кредитные организации будут чаще отказывать в предоставлении кредитов на фоне новых ограничений Центробанка.

Соответствующий закон в декабре 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин, а введение новых мер запланировано на 1 июля. Согласно закону, ЦБ получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребкредитов банками и микрофинансовыми организациями. Это поможет защитить граждан РФ от попадания в «долговую ловушку».

Как сообщил РБК, российские банки не смогут наращивать кредитные портфели за счет граждан, чья долговая нагрузка превышает 80%, а также ограничат выдачу длинных кредитов сроком более 5 лет. Согласно законопроекту, договор потребительского кредита (займа) без обеспечения не может быть заключен на срок, превышающий пяти лет. Данная мера направлена на снижение закредитованности населения.

На данный момент амортизация задолженностей не превышает срока в пять лет, с 1 февраля этот срок планируют сократить на год. На 1 июля 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов достиг нового рекорда за все время наблюдений — 10,24%,

На начало декабря 2021 года объем выданных займов вырос почти на 30% к аналогичному периоду 2020 года. Также растет и размер просрочки россиян по кредитам. С начала 2021 года на 9,2% выросла общая сумма просроченных долгов к началу октября и впервые за всю историю достигла 970 млрд рублей. Одновременно с этим примерно 7,1 млн кредитов находятся в стадии дефолта.

Напомним, политика ужесточения потребительского кредитования началась еще в прошлом году, когда Центробанк повысил макропруденциальные надбавки, а потом ужесточил надбавки по высокомаржинальным кредитам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при получении потребкредита и ипотеки россиянам может понадобиться справка о вакцинации. В новом 2022 году страховщики хотят, обращающихся за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами россиян обязать предоставлять справку о вакцинации от COVID-19.

Вопрос пока просто стоит на обсуждении. Даже страховое общество еще не пришло к единому выводу по этому поводу. В некоторых случаях специалисты предлагают не использовать эту идею, чтобы не создавать лишнего финансового давления на тех, кто окажется в уязвимом положении.