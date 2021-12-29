При получении потребкредита и ипотеки россиянам может понадобиться справка о вакцинации

При получении потребкредита и ипотеки россиянам может понадобиться справка о вакцинации
При получении потребкредита и ипотеки россиянам может понадобиться справка о вакцинации. Фото: pixabay

В процедуру получения займов или кредитов хотят включить справки о вакцинации от коронавирусной инфекции.

В новом 2022 году страховщики хотят, обращающихся за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами россиян обязать предоставлять справку о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

Однако есть и другая сторона медали: страховой бизнес не может игнорировать риск, который связан с пандемией коронавируса. Если все страховщики решат подтвердить иммунизацию в списке обязательных требований при оформлении ипотеки или кредита, клиентов, которые уже прошли процедуру оформления раньше и уже выплачивающих кредит, новое правило не коснется.

Вопрос пока просто стоит на обсуждении. Даже страховое общество еще не пришло к единому выводу по этому поводу. В некоторых случаях специалисты предлагают не использовать эту идею, чтобы не создавать лишнего финансового давления на тех, кто окажется в уязвимом положении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за уходящий 2021 год самым выгодным предложением для инвесторов стал биткоин.

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