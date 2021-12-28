FinExpertiza: в 2021 году по вложениям выигрывает биткоин и новостройки

В 2021 году по вложениям выигрывает биткоин и новостройки. Фото: pixabay

В 2021 году по вложениям выигрывает биткоин и новостройки. Фото: pixabay

Самыми выгодными вложениями за 2021 год стали биткоин, новостройки, а также акции американского фондового рынка. Благодаря вложениям в эти единицы инвесторы смогли значительно умножить сбережения.

За 2021 год успешно вложившиеся инвесторы смогли увеличить сбережения на 25-26%. Отмечается, что уже второй год подряд биткоин является лучшим решением для вложения. Так, в текущем 2021 года стоимость криптовалюты выросла на 75,4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Житель России, который вложил в биткоин 100 тысяч рублей после уплаты подоходного налога в 13 процентов, в завершении 2021 года получил 65,6 тысяч рублей прибыли. При этом самую маленькую доходность представили евро, золото и ОФЗ. От них прибыль либо осталась, как и была, либо вовсе упала в отрицательную зону.

Отдельный доход принес стремительный рост цен на новостройки, что связно с программой льготной ипотеки. За год цена цена одного квадратного метра выросла на 33%.

Также выиграли инвесторы во вложениях в американские и российские акции. После уплаты налога инвесторы самых доходных бумаг США из S&P 500 могли бы получить 25,7 процента дохода. Вложения 100 тысяч рублей в акции российских компаний увеличило бы сбережения на 16,5 тысяч рублей.

Тем не менее, несмотря на выгодные позиции вложения, все еще остается легкий традиционный способ сбережения в 2021 году — рублевый банк депозит — но, стоит учесть, что он стал менее выгодным. Таким образом, финансовый результат такой инвестиции не смог бы перекрыть даже, например, годовую инфляцию в 8 процентов. Кроме того, не оправдали ожиданий валютные сбережения, так как доходность инвестиций в доллар дошла до нуля и вернулась к январскому уровню. Тот, кто купил евро попал в минус на 7,8 процентов.

По итогам 2021 года, не стоит отдавать предпочтениям для инвестиций и гособлигациям, корпоративным облигациям и золоту. Инвестор государственных облигаций федерального займа к концу 2021 года, вероятно, потерял бы 5,1% финансовых вложений, а корпоративные бонды принесли бы примерно 0,7 процента убытка.

В прошлом году лидером, действительно, являлось золото, но сейчас оно упало на 5,8%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что экономист сделала благоприятный прогноз: курс доллара ожидается около отметки 73 рубля за доллар, а курс евро достигнет 83 рубля за евро.