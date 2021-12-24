Экономист: к концу 2021 года рубль чувствует себя неплохо

К концу 2021 года рубль чувствует себя неплохо. Фото: Baltphoto

К концу 2021 года рубль чувствует себя неплохо. Фото: Baltphoto

В завершении 2021 года экономист сделала благоприятный прогноз: курс доллара ожидается около отметки 73 рубля за доллар, а курс евро достигнет 83 рубля за евро.

К концу текущего года рубль чувствует себя хорошо. Поддержку валюте, по словам заведующей кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирины Комаровой, оказывает продажа на экспортерами валютной выручки на внутреннем рынке и рост ключевой ставки Банка России. Об этом сообщает «Прайм».

На сегодняшний день, по словам специалиста, доллар и евро находятся под давлением. Так, американская валюта становится слабее на фоне резкого роста индекса цен производителей США. В тоже время евро начинает себя чувствовать нехорошо из-за замедления экономической активности в еврозоне.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская валюта может сильно укрепиться после Нового года.