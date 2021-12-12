Аналитик считает, что рубль может сильно укрепиться в начале 2022 года

В начале 2022 года аналитик ожидает укрепление рубля до отметок июня 2020 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В начале 2022 года аналитик ожидает укрепление рубля до отметок июня 2020 года. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российская валюта может сильно укрепиться после новогодних праздников, заявил руководитель управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

По словам эксперта, в мире уже начали снижаться опасения по поводу распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Кроме того, в большинстве стран снижается заболеваемость, что может существенно повлиять на стоимость нефти. Ожидается, что она может пробить отметку в 76 долларов за баррель. Об этом пишет «Российская газета».

Это положительно повлияет на курс рубля. Он начнет увеличиваться, все еще зависит от нефти.

Ващенко считает, что перспективы рубля до новогодних праздников весьма неплохи, поскольку российская валюта довольно крепкая.

В начале 2022 года он ожидает укрепление рубля до отметок июня 2020 года — ниже 70 рублей за доллар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прожиточный минимум для россиян в 2022 году составит 12 654 рубля.