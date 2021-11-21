Прожиточный минимум для россиян в 2022 году составит 12 654 рубля

Со следующего года прожиточный минимум будет составлять 12 654 рубля на человека. Фото: pixabay

Со следующего года прожиточный минимум будет составлять 12 654 рубля на человека. Фото: pixabay

В следующем году размер прожиточного минимума в России будет увеличен на 8,6% — до 12 654 рублей на человека.

Об этом говорится в поправках, внесенных президентом Владимиром Путиным в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Размер прожиточного минимума для работающих граждан утвержден на уровне 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для несовершеннолетних — 12 274 рубля.

В этом году размер прожиточного минимума на душу населения составляет 11 653 рубля. У трудоспособных россиян он установлен на уровне 12 702 рублей, у детей — 11 303 рублей, — пенсионеров — 10 022 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Голикова заявила, что индексация прожиточного минимума затронет 16 млн жителей России. Она добавила, что власти обеспечат увеличение выплат за счет федерального бюджета, внебюджетных фондов и субъектов.