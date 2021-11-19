Голикова: индексация прожиточного минимума затронет 16 млн россиян

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что индексация прожиточного минимума затронет 16 млн жителей России.

Зарплаты и социальные выплаты после повышенной индексации прожиточного минимума и повышения минимального размера оплаты труда изменятся у 16 млн россиян, как заявляет вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам вице-премьера, от размера показателей индексации прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда зависят почти все социальный пособия, федеральные и региональные доплаты к пенсии, страховые выплаты по больничным листам. Таким образом, повышение МРОТ затронет 3 млн россиян.

Также Голикова добавила, что власти обеспечат увеличение выплат за счет федерального бюджета, внебюджетных фондов и субъектов, большая часть из которых придется на федеральный бюджет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в сентябре в Петербурге был установлен новый прожиточный минимум. Указ Беглова определяет соотношения прожиточного минимума в городе к федеральному так: 1,04 в 2022 году, 1,05 в 2023-м, 1,07 в 2024-м и 1,09 в 2025-м.