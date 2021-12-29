Чтобы вытащить россиян из кредитной ямы, ЦБ решил ограничить выдачу потребительских займов

Около 80% своих доходов треть россиян тратит на погашение займов у банков, поэтому Банк России решил ввести нововведение в виде ограничений на выдачу потребительских кредитов.

Лимиты планируется установить на необеспеченные потребительские ссуды, погашение которых ведет за собой уничтожение 80% доходов заемщика. Отмечается, что у банков доля таких кредитов не должна превышать 25%, у микрофинансовых организаций порог установлен в 35%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦБ бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств, а также других экспертов в области кредитования.

На начало декабря 2021 года объем выданных займов вырос почти на 30% к аналогичному периоду 2020 года. Также растет и размер просрочки россиян по кредитам. С начала 2021 года на 9,2% выросла общая сумма просроченных долгов к началу октября и впервые за всю историю достигла 970 млрд рублей. Одновременно с этим примерно 7,1 млн кредитов находятся в стадии дефолта.

Как выяснилось, более трети россиян с займами тратят на выплату долгов почти все свои доходы. Чаще всего такая ситуация встречается в крупных банках.

«Нас беспокоит этот сегмент, чтобы люди не попадали в долговую кабалу, когда уже значительная часть их дохода идет на обслуживание кредит», — утверждает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Регулятор отметила, некоторым банкам придется внести изменения в стандарты выдачи с целью следовать лимиту на уровне 25%. Новые ограничения от ЦБ, по мнению специалистов, необходимы.

Ожидается, что в результате может сократиться заимствование гражданами, чья кредитная нагрузка уже превысила допустимую норму. Но для того, чтобы защитить наиболее уязвимых групп заемщиков даже таких мер не достаточно, считают эксперты. Замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что неплохо было бы и ограничить рекламу кредитных карт.

Высокий уровень кредита на человека считается 50% дохода, которые уходят на выплату долгов. Как раз таки эту группу нововведение не коснется. Есть предположение, что этот порог и есть цель регулятора в долгосрочной перспективе.

При размышлении о введении нового правила эксперт не забыли подумать и о подводных камнях. Например, новые меры могут привести к всплеску теневого кредитования, которое скрывается под видом частных займов от одного физического лица другому.

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