В России могут запретить брать «длинные» кредиты

В России могут запретить брать «длинные» кредиты
Россиянам запретят брать «длинные» кредиты. Фото: pixabay.com

Россиянам могут запретить брать длинные кредиты.

Подготовлен соответствующий законопроект, необеспеченные (беззалоговые) потребительские кредиты можно будет выдавать на срок не более пяти лет. Мера направлена на снижение закредитованности населения. На 1 июля 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов достиг нового рекорда за все время наблюдений — 10,24%, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно законопроекту, договор потребительского кредита (займа) без обеспечения не может быть заключен на срок, превышающий пяти лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для поддержки бизнеса в условиях антиковидных ограничений на федеральном уровне предлагается единовременного выплатить гранты в размере 1 МРОТ на 1 сотрудника, а также возобновить программу кредитной поддержки ФОТ 3.0.

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