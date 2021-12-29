В России могут запретить брать «длинные» кредиты

Россиянам могут запретить брать длинные кредиты.

Подготовлен соответствующий законопроект, необеспеченные (беззалоговые) потребительские кредиты можно будет выдавать на срок не более пяти лет. Мера направлена на снижение закредитованности населения. На 1 июля 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов достиг нового рекорда за все время наблюдений — 10,24%, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно законопроекту, договор потребительского кредита (займа) без обеспечения не может быть заключен на срок, превышающий пяти лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для поддержки бизнеса в условиях антиковидных ограничений на федеральном уровне предлагается единовременного выплатить гранты в размере 1 МРОТ на 1 сотрудника, а также возобновить программу кредитной поддержки ФОТ 3.0.