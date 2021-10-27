Гранты и кредиты: как власти помогут бизнесу Петербурга в нерабочие дни

В Смольном рассказали о мерах поддержки бизнеса, которые будут реализованы в период нерабочих дней, объявленных с 30 октября по 7 ноября по всей стране.

Как разъясняют в городской администрации, для поддержки бизнеса в условиях антиковидных ограничений на федеральном уровне предлагается единовременного выплатить гранты в размере 1 МРОТ на 1 сотрудника, а также возобновить программу кредитной поддержки ФОТ 3.0.

Грантовая помощь, по информации Минэкономразвития РФ, будет оказываться уже с 15 ноября. Заявки принимаются дистанционно через ФНС с 1 ноября по 15 декабря. На дополнительное финансирование могут претендовать организации в области спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.

Кроме того, бизнесу предоставят кредитную поддержку, направленную на сохранение занятости в секторе. Предельный объем рассчитывают по формуле — 1 МРОТ на 1 работника, умноженное на 12 месяцев. В программе также предусмотрен полугодовой период, когда компания освобождается от платежей, как процентных, так и для погашения кредита.

По истечении льготных 6 месяцев предприятие может погашать кредит равными долями по льготной ставке в 3% годовых в течение 12 месяцев. Займы предоставляются на условии сохранения численности работников — штат не должен снижаться больше, чем на 10%. Количество сотрудников фиксируется в кредитном договоре.

В Петербурге также расширили условия финансовой поддержки для самозанятых, фирм-организаторов и «молодых» ИП (зарегистрированных не более 12 месяцев назад).

Самозанятые смогут взять в кредит от 50 до 500 тысяч рублей на срок от 3 до 24 месяцев под 3% годовых. При этом займы от 50 до 300 тысяч будут предоставляться без залогового обеспечения. Начинающим предпринимателям обещают льготные кредиты на сумму от 50 тысяч до 5 млн рублей с процентной ставкой 5% годовых.

Организации, работающие в концертной и зрелищно-развлекательной сфере могут получить займы на срок от 6 месяцев до трех лет для поддержки и возобновления деятельности и сохранения коллектива. Кредиты от 50 тысяч до 5 млн рублей выйдут под 1% годовых в первый год, 2% — во второй и 3% — в третий. Наконец, Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса снизил размер вознаграждения при предоставлении поручительства начинающим предпринимателям с 0,75% до 0,5%.