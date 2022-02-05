Ряды петербургских маршрутов в июле пополнятся новым автобусом № 246

Маршрутка К-246 в июле получит полноценный аналог в виде нового автобуса № 246. Петербуржцам, пользующимся этим маршрутом, будет предоставлены более комфортные условия.

Уже 15 июля 2022 года на маршрут 246 выйдет новая низкопольная техника, которая будет оборудована кондиционерами, информационными медиакомплексами и устройствами для оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба «Комитета по транспорту».

Маршрут №246 соединяет целых четыре городских района. Для его обслуживания будет направлено 30 автобусов, которые вместят в себя более 80 пассажиров.

Каждый день новый транспорт будет ходить с 5:30 до 0:30. Интервалы между движением в пиковые часы будут составлять 8-10 минут, а в обычное время 12-16 минут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 15 июля 2022 года на трассу выйдет еще один новый автобус. На этот раз речь идет о маршруте №245.