Новый автобус 245 поможет жителям новостроек Красного Села добираться до «Автово»

С 15 июля на трассу выйдет еще один новый автобус. На этот раз речь идет об автобусе №245.

Новый транспортный маршрут соединит новостройки Красного Села со станцией метро «Автово». Конечными точками маршрута станут Красногородская улица с одной стороны и Кировский завод с другой. Об этом сообщает пресс-служба «Комитета по транспорту».

До момента появления маршрута 245 трасса закрывается маршрутками К-445А. Отмечается, что новый транспорт станет дополнением, который поможет добраться до станции метро и до соседних жилых кварталов, торговых и общественных предприятий Кировского и Красносельского районов, а после спокойно вернуться обратно.

Автобусы под номером 245 будет ходить с конечных остановок каждые 13 минут в часы «пик» и каждые 15-17 в нормальное время. В выходные дни промежуток между движением будет составлять 18-20 минут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге появится еще один новый автобусный маршрут №244, который пройдет по тем же местам, где в настоящий момент ходит маршрутка К-151.