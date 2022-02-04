Новый автобус 245 поможет жителям новостроек Красного Села добираться до «Автово»

Новый автобус 245 поможет жителям новостроек Красного Села добираться до &#171;Автово&#187;
Новый автобус 245 поможет жителям новостроек Красного Села добираться до "Автово". Фото: Комитет по транспорту

С 15 июля на трассу выйдет еще один новый автобус. На этот раз речь идет об автобусе №245.

Новый транспортный маршрут соединит новостройки Красного Села со станцией метро «Автово». Конечными точками маршрута станут Красногородская улица с одной стороны и Кировский завод с другой. Об этом сообщает пресс-служба «Комитета по транспорту».

До момента появления маршрута 245 трасса закрывается маршрутками К-445А. Отмечается, что новый транспорт станет дополнением, который поможет добраться до станции метро и до соседних жилых кварталов, торговых и общественных предприятий Кировского и Красносельского районов, а после спокойно вернуться обратно.

Автобусы под номером 245 будет ходить с конечных остановок каждые 13 минут в часы «пик» и каждые 15-17 в нормальное время. В выходные дни промежуток между движением будет составлять 18-20 минут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге появится еще один новый автобусный маршрут №244, который пройдет по тем же местам, где в настоящий момент ходит маршрутка К-151.

автобус красное село ленобласть транспорт


 

Новости партнеров
Женщина-опер vs гашники: победителя выявит проверка ГУ МВД
Женщина-опер vs гашники: победителя выявит проверка ГУ МВД
Петербуржцы стали самыми
Петербуржцы стали самыми "хладнокровными": только 27% переживают за здоровье близких из-за "омикрона"
Тело утонувшей во время крещенских купаний жительницы Ленобласти нашли спустя 9 дней с помощью подводной камеры
Тело утонувшей во время крещенских купаний жительницы Ленобласти нашли спустя 9 дней с помощью подводной камеры
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новый автобус 245 поможет жителям новостроек Красного Села добираться до ...
Простая формула для расчета пенсии
Экономисты перевели пенсию времен СССР в российские рубли
В России за сутки госпитализировали почти 18 тысяч COVID-зараженных
Планку доходов самозанятых программистов предложили поднять до 5 млн в год
Стали известны города, где снизились цены на жилье
В ПФР рассказали о новой выплате для россиян в возрасте 55 и 60 лет
В Петербурге суточная заболеваемость COVID выросла почти до 22 тысяч