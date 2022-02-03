В середине июля автобусы маршрута №244 будут ходить между «Кировским заводом» и «Московской»

В середине июля автобусы маршрута №244 будут ходить между "Кировским заводом" и "Московской". Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В середине июля автобусы маршрута №244 будут ходить между "Кировским заводом" и "Московской". Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

С 15 июля в Санкт-Петербурге появится еще один новый автобусный маршрут, который пройдет по тем же местам, где в настоящий момент ходит маршрутка К-151.

Новый маршрут соединит станции метро «Кировский завод» и «Московская». Автобусы № 244 с середины июля начнут курсировать по улице Васи Алексеева, проспекту Стачек, Краснопутиловской улице, Ленинскому проспекту. В 2020 году эта трасса была закрыта коммерческими маршрутками К-151. Об этом сообщает пресс-служба «Комитета по транспорту».

Отмечается, что открытие нового маршрута должно улучшить транспортное обслуживание жителей кварталов на Краснопутиловской улице.

Автобусы № 244, вместимостью 50 человек, будут ходить с 5:30 до полуночи. Промежуток между движением автобусов составит 12-17 минут в рабочие дни и 15-18 минут в выходные.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга могут полностью убрать коммерческие маршрутки 242 и 43. Вместо них заработает новый автобус 243.