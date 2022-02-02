Маршрутки 43 и 242 в Петербурге могут пропасть уже в июле. Их место займут автобусы 243

Маршрутки 43 и 242 в Петербурге могут пропасть уже в июле. Их место займут автобусы 243. Фото: Комитет по транспорту

Маршрутки 43 и 242 в Петербурге могут пропасть уже в июле. Их место займут автобусы 243. Фото: Комитет по транспорту

В Красносельском районе Санкт-Петербурга могут полностью убрать коммерческие маршрутки 242 и 43, взамен которых заработает новый автобус 243.

Новый маршрут планируют ввести с 15 июля. Как отмечает пресс-служба Комитета по транспорту, маршрут окажется полезным для жителей новостроек Красносельского района, которые дотягиваются вплоть до побережья Финского залива.

Автобусы 243 будут ходить от Балтийского бульвара по улице Маршала Захарова, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту и Московскому шоссе. Такой маршрут станет частичной или полной заменой закрываемым «коммерческим» автобусам К-43, К-242 и другим.

На маршрут планируется выпустить 23 автобуса вместимостью от 80 пассажиров. Ходить транспорт будет в промежутке 7-9 минут в часы «пик» и 10-12 минут в обычное время.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 6 февраля второй вестибюль станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге закроют на капитальный ремонт.