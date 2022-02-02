Вестибюль станции метро «Московская» закроют на капремонт 6 февраля

Вестибюль станции метро &#171;Московская&#187; закроют на капремонт 6 февраля
Вестибюль станции метро "Московская" закроют на капремонт 6 февраля. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Второй вестибюль станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге с 6 февраля закроют на капитальный ремонт.

Через несколько дней один из вестибюлей станции петербургского метрополитена «Московская» закроется на 11 месяцев в связи с капремонтом. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Вестибюль №2 закроется уже вечером 6 февраля в 21:00. Вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль 1, где выход предполагается на улицу Типанова, к Авиационной улице.

На все время ремонта с 7 февраля вход в вестибюль 1 также будут ограничивать с 7:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. В связи с этим пресс-служба просит пассажиров заранее планировать свой маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в среду уборочная техника решила обойти часть синей ветки метрополитена и близлежащие вокруг нее окрестности. Например, отсутствие машин и работников ручного труда замечено у станций метро «Парк победы» и «Московская».

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