В среду утром у «Парка победы» и «Московской» нет уборочной техники

В среду утром у "Парка победы" и "Московской" нет уборочной техники. Фото: Комитет по благоустройству

В среду утром у "Парка победы" и "Московской" нет уборочной техники. Фото: Комитет по благоустройству

На 9 часов утра в среду уборочная техника решила обойти часть синей ветки метрополитена и близлежащие вокруг нее окрестности. В частности отсутствие машин и работников ручного труда замечено у станций метро «Парк победы» и «Московская».

Между тем снежная каша мешает петербуржцам нормально добираться до работы. На карте Комитета по благоустройству представлена следующая картина: уборка улиц активно идет, например, в центре Петербурга на Адмиралтейской набережной у Дворцовой площади, у станции метро «Достоевская». Активно убирают на 8-ой советской улице с помощью погрузчиков, мусоровозов и распределителей твердых реагентов. А вот синяя ветка в какой-то части оказалась обделенной.

Также нет уборочной техник на Бухарестской и Витебском проспекте. В Пригородах улицы на настоящий момент убирают на Ленинском проспекте, где работает распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием. Чуть дальше недалеко от Петергофского шоссе на карте можно увидеть щеточное оборудование на автомобильном шасси и и погрузчики.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Слой снега и скользкие дороги поджидают петербуржцев, спешащих на работу и по своим делам 2 февраля.