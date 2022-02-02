В среду дороги Петербурга покроет снежный накат и гололедица

Слой снега и скользкие дороги поджидают петербуржцев, спешащих на работу и по своим делам в среду, 2 февраля.

Начинается очередной рабочий день вместе с характерными для зимы осадками в виде небольшого снега и наледью, которая скрыта за слоем снежного наката. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение дня в городе пройдут небольшие осадки.

Температура воздуха будет держаться от -6 до -4 градусов, ветер переменных направлений, слабый. При этом стоит ожидать повышение атмосферного давления.

На 8:30 скорость ветра составляет 0-3 м/с, штиль. Влажность воздуха повышенная около 88%, атмосферное давление 747,5 мм рт.ст.

В последние дни выпало достаточно осадков, которые продолжают затруднять пешеходам и автомобилистам путь. Снежная каша встречается во дворах и дорогах Ленобласти и даже в Центральных районах. Петербуржцы продолжают жаловаться на тяжелое передвижение и травмоопасные участки дороги из-за все еще не удовлетворительной зимней уборки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге с начала снегопадов назначили организациям штрафов почти на 60 млн рублей за плохую уборку снега и наледи.