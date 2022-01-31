Более 60 млн придется заплатить организациям за плохую уборку снега и наледи в Петербурге

В Северной столице ГАТИ с начала снегопадов назначили организациям штрафов почти на 60 млн рублей за плохую уборку снега и наледи.
Так на минувшей неделе было вынесено постановление о привлечении к ответственности организаций, которые не соблюдают порядок уборки от снега и наледи зон производства работ, внутриквартальных территорий и кровель нежилых зданий. Штраф выписали и компании ОАО «РЖД», — она была наказана на 300 тысяч рублей за неубранный снег и наледь на кровле Витебского вокзала, о чем сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Еще около 550 тысяч за неубранный снег на территории магазина на Большевиков, 83 придется заплатить ООО «Агроторг». Штраф в размере 160 тысяч рублей получила ООО «Содействие» за неубранную зону производства работ на Миллионной, 5.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в результате проверки того, как Санкт-Петербург убран от снега и мусора, уже было возбуждено 55 административных дел.