Более 60 млн придется заплатить организациям за плохую уборку снега и наледи в Петербурге

Более 60 млн придется заплатить организациям за плохую уборку снега и наледи в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Более 60 млн придется заплатить организациям за плохую уборку снега и наледи в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице ГАТИ с начала снегопадов назначили организациям штрафов почти на 60 млн рублей за плохую уборку снега и наледи.

Так на минувшей неделе было вынесено постановление о привлечении к ответственности организаций, которые не соблюдают порядок уборки от снега и наледи зон производства работ, внутриквартальных территорий и кровель нежилых зданий. Штраф выписали и компании ОАО «РЖД», — она была наказана на 300 тысяч рублей за неубранный снег и наледь на кровле Витебского вокзала, о чем сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.