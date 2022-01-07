«Уборка» снега и мусора в Петербурге обернулась возбуждением более 50 административных дел

"Уборка" снега и мусора в Петербурге обернулась возбуждением более 50 административных дел. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

"Уборка" снега и мусора в Петербурге обернулась возбуждением более 50 административных дел. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В результате проверки того, как Петербург убран от снега и мусора, было возбуждено 55 административных дел.

Неприятности коснулись и регоператора твердых коммунальных отходов — «Невского экологического оператора». С начала года проверили работу 24 государственных, 40 частных управляющих компаний, 31 ТСЖ и ЖСК. Из общей суммы проверенных адресов нарушения обнаружили в 29% случаев. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Госжилинспекции.

Больше всего проблем возникло с уборкой снега с крыш в процентном соотношении 37% и невывоз мусора с контейнерных площадок в 20% случаев. В итоге нарушители должны будут заплатить в сумме 6,4 млн рублей.

Кроме того главы районов получат специальные письма с фотофиксацией нарушений. Это делается с целью дальнейшего принятия мер со стороны ответственных лиц за участки .

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 4 января было известно о 117 тысяч вывезенных с территории Петербурга кубометров отходов.