За три дня из Петербурга вывезли 117 тысяч кубометров мусора

За три дня из Петербурга вывезли 117 тысяч кубометров мусора. Фото: "Аварийный Петербург"

За три дня из Петербурга вывезли 117 тысяч кубометров мусора. Фото: "Аварийный Петербург"

С начала нового года из Петербурга вывезли более 117 тысяч кубометров отходов.

Накануне с площадок, где установлены контейнеры для мусора, вывезли 42 тысяч кубометров мусора, что в два раза превышает средние показатели. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Невского экологического оператора.

Отмечается, что на линии работают 380 мусоровозов. По всему Петербургу создали 20 мобильных бригад, которые занимаются чисткой площадок от скопившегося мусора.

«В новогодние праздники, как правило, генерируется в два с половиной раза больше отходов, чем в обычные дни. В это время традиционно наблюдается увеличенное образование отходов повсеместно», — заявили в пресс-службе.

Сообщения жителей о наиболее загрязненных участках города передаются в диспетчерские службы операторов по транспортированию отходов, а после информация поступает подрядчикам для дальнейшей работы. В пресс-службе подчеркивают, что на нормализацию ситуации с мусором в городе брошены все силы.», — рассказали представители Невского экологического оператора.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 19 административных производств были возбуждены после проверки более чем 400 многоквартирных домов на наличие мусора и отходов.