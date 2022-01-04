В Петербурге возбуждено 19 дел по факту несвоевременного вывоза мусора

За новогодние праздники скопились горы мусора у многоквартирных домов. Фото: pixabay

За новогодние праздники скопились горы мусора у многоквартирных домов. Фото: pixabay

19 административных производств были возбуждены после проверки более чем 400 многоквартирных домов.

Администрация Северной столицы возбудила 19 административных дел по факту несвоевременного вывоза мусора и уборки контейнерных площадок, пишет пресс-службе государственной жилищной инспекции города.

Общая сумма штрафов превышает 2 миллиона рублей.

В общей сложности осмотрели свыше 400 многоквартирных домов. Чаще всего отмечался несвоевременный вывоз отходов и уборка контейнерных площадок, а также территорий у дома.

Также результаты проверки дали понять, что зачастую не принимались меры по устранению наледи с кровель домов. Больше трети нарушений приходятся на неубранные контейнерные площадки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала 2022 года в Санкт-Петербурге начала действовать «мусорная реформа», но жители продолжают жаловаться на переполненные мусорные контейнеры. Вопрос обещали уладить.