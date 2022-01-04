В Петербурге возбуждено 19 дел по факту несвоевременного вывоза мусора

19 административных производств были возбуждены после проверки более чем 400 многоквартирных домов.
Администрация Северной столицы возбудила 19 административных дел по факту несвоевременного вывоза мусора и уборки контейнерных площадок, пишет пресс-службе государственной жилищной инспекции города.
Общая сумма штрафов превышает 2 миллиона рублей.
В общей сложности осмотрели свыше 400 многоквартирных домов. Чаще всего отмечался несвоевременный вывоз отходов и уборка контейнерных площадок, а также территорий у дома.
Также результаты проверки дали понять, что зачастую не принимались меры по устранению наледи с кровель домов. Больше трети нарушений приходятся на неубранные контейнерные площадки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала 2022 года в Санкт-Петербурге начала действовать «мусорная реформа», но жители продолжают жаловаться на переполненные мусорные контейнеры. Вопрос обещали уладить.