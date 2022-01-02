Герман: в ближайшее время мусор из переполненных контейнеров в Петербурге вывезут 650 машин

Герман: в ближайшее время мусор из переполненных контейнеров в Петербурге вывезут 650 машин
В ближайшее время мусор из переполненных контейнеров в Петербурге вывезут 650 машин. Фото: "Аварийный Петербург"

С начала 2022 года в Санкт-Петербурге начала действовать «мусорная реформа», но жители продолжают жаловаться на переполненные мусорные контейнеры. Вопрос обещали уладить.

Председатель комитета по природопользованию Петербурга Александр Герман заявил, что Комитет взял ситуацию с переполненными мусорными контейнерами на контроль и в ближайшее время отходы будут вывезены. Для этого привлекли 650 единиц техники. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Председатель отметил, что главной проблемой для работы мусоровозов остаются припаркованные у контейнерных площадок машины, поэтому к местным жителям озвучена просьба, парковать машины так, чтобы они не мешали проезду спецтехники.

Главным изменением «мусорной реформы» стало появление регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В его задачи входит осуществление вывоза мусора с дворов Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после Нового года петербуржцы столкнулись с мусорным коллапсом. 1 января горожане массово стали жаловаться на горы отходов и переполненные контейнеры.

александр герман ленобласть мусорная реформа мусорные контейнеры новости СПб


 

Новости партнеров
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
Новый год без похмелья: врач-диетолог рассказала, чем закусывать в новогоднюю ночь
Новый год без похмелья: врач-диетолог рассказала, чем закусывать в новогоднюю ночь
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Герман: в ближайшее время мусор из переполненных контейнеров в Петербурге ...
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 338 человек
В жилом доме Петербурга прогремел взрыв
В коммуналке на Бухарестской мужчина бил и насиловал пенсионерку до потери ...
Эксперты: петербуржцы употребляют больше молочных продуктов, чем жители ...
Две комнаты и балкон: в Выборгском районе огонь охватил всю квартиру
Семья из Ломоносова лишилась двухмесячной дочери 1 января: девочка задохнулась
За прошлый год жилье на вторичном рынке Петербурга подорожало на 30%