Горы мусора и переполненные контейнеры возмутили петербуржцев 1 января

В первый день нового года петербуржцы столкнулись с мусорным коллапсом. 1 января горожане массово стали жаловаться на горы отходов и переполненные контейнеры.

Недовольные отзывы появились в группе в группе «Невский экологический оператор» соцсети «ВКонтакте». Горожане отмечали, что переполненные баки начали замечать еще вечером 31 декабря, а к утру, когда жители домов стали выбрасывать остатки новогоднего застолья, ситуация ухудшилась.

Так, по словам горожан, на 6-й Жерновской улице пакеты не только вываливались из контейнеров – они были разбросаны по всей мусорной площадке. А на проспекте Космонавтов, 104/1 мусор перекрыл пешеходную дорожку. На Среднерогатской, 20 площадки для мусора утонили в отходах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром в воскресенье, 2 января, уборочная техника вышла на уборку Санкт-Петербурга от снега и мусора, но доехала не до всех районов города. Основная масса уборочной техники замечена в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском районах города. А вот в Приморский, Выборгский и Курортный районы спецтранспорт будто обходит стороной.