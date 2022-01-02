Утром 2 января уборочная техника проехала мимо Приморского, Выборгского и Курортного районов

Утром 2 января уборочная техника проехала мимо Приморского, Выборгского и Курортного районов
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

Утром в воскресенье, 2 января, уборочная техника вышла на уборку Санкт-Петербурга от снега и мусора, но доехала не до всех районов города.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 7:50, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Основная масса уборочной техники замечена в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском районах города. А вот в Приморский, Выборгский и Курортный районы спецтранспорт будто обходит стороной.

Также почти без внимания остались отдаленные районы Северной столицы. В Петергофе убирают улицы две машины, в Стрельне и Ломоносове по две-три. А вот в Шушарах, вблизи Парголово, Парнаса и Кудрово нет ни одной единицы спец-техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий заявил, что горожанам было бы хорошо еще «немножко потерпеть» и снег в городе уберут.

новости СПб погода уборка улиц


 

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