«Обещанного три года ждут»: петербуржцам сказали «немножко потерпеть» в ожидании уборки снега

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий заявил, что горожан было бы хорошо еще «немножко потерпеть» и снег в городе уберут.

Месяц зимы позади, но говорить о полной уборке снега не приходится. Занимающийся кураторством жилищного блока и вопросами городского благоустройства Анатолий Повелий отметил, что скорейшая уборка снега в Петербурге предвидится, но позже, горожанам стоит запастись терпением. Об этом сообщает «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

Горожане ждали мало, — нужно ждать еще. Так, может к концу зимы дороги и придут в норму. Но и в этом случае станет ли это результатом работы служб города, или снег по законам природы просто самостоятельно растает, остается гадать. По словам Повелия, длительная уборка снега, которой вице-губернатор тоже не доволен, напрямую связана с невозможностью мгновенной утилизацией.

«Но обращаю внимание, что у нас было два залповых снегопада, количество выпавшего снега составило около 25 сантиметров в обоих случаях. Просто на раз-два его собрать и вывезти, утилизировать, не получится», — заметил Повелий.

Вице-губернатор подчеркнул, что в снегоплавильных пунктах осадки прогоняются через фильтры перед возвращением воды обратно в природу. Таким образом, по мнению властей, плохая уборка улиц идет во благо экологии. Также, по той же причине службы, снова же по заявлению вице-губернатора, не используют реагенты при обработке дорог. Все это делается, чтобы не навредить природе.

Повелий рассказал, что в работе до морозов дороги в Петербурге обрабатываются 10-процентным соляным раствором, после чего используется песко-соляная смесь. Целый набор мероприятий, и все во благо общества и экологии, конечно.

Вице-губернатор также заявил, что большинство петербуржцев готовы подождать и дальше какое-то время терпеть сложившуюся ситуацию. Между тем социальные сети буквально взрываются от возмущенных комментариев, подкрепленных фотографиями того, как горожане готовы «терпеливо ждать» у моря погоды, как говорится. Ситуация с плохой уборкой снега продолжается уже с 30 ноября и, вероятно, судя по настрою властей, продолжится еще долго.

Повелий отмечает, что город очень красив в заснеженном виде. Это, конечно, безусловно так, но когда на дорогах образуется каша из грязи и снега, а чтобы пройти хотя бы пару метров нужно затратить колоссальные усилия, красота уже уходит на второй план и становится сомнительным фактом. Ее просто становится трудно заметить на фоне пробок и травмоопасных ситуаций, которые в Петербурге зимой с неубранными дорогами в несколько раз участились.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что от уборки снега вручную может случиться инфаркт. По данным американской кардиологической ассоциации, тяжелый физический труд в виде уборки снежных масс под воздействием низких температур может привести к инфаркту или остановке сердца.