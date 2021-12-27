От уборки снега вручную петербуржцев может хватить инфаркт

От уборки снега вручную петербуржцев может хватить инфаркт
От уборки снега вручную возможен инфаркт, но петербургские службы об этом не заботятся. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Уборка снега вручную может сильно подорвать здоровья россиян — стоит ожидать инфаркта или даже остановки сердца.

По данным американской кардиологической ассоциации, тяжелый физический труд в виде уборки снежных масс под воздействием низких температур может привести к инфаркту или остановке сердца. Соответствующая публикация появилась на medicalxpress.com.

Ведущий эксперт Барри Франклин, который занимается исследованиями рисков для сердца, рассказал о связи уборки снега вручную, низких температур и колоссальной физической нагрузки, которые в результате соединяются и, как следствие, приводят к повышению кровяного давления и сужению коронарных артерий.

Основываясь на исследовании, стоит напомнить о ситуации с уборкой снега в Петербурге. С начала зимы проблема с заснеженным и заледенелыми улицам встречается в городе повсеместно и, кажется, не собирается уходить. Власти заявляют, что Петербург убирают, но встреча петербуржца, разгребающего снег лопатой вокруг свой машины, или просто чтобы выйти из дома — гораздо более частое явление, чем снегоуборочная техника.

Горожане все еще продолжают жаловаться на то, что уборка производится плохо, и дело не в ручном труде дворников, а именно в технике, которой почему-то не хватает на улицах Северной столицы. Улучшится ли ситуация к концу зимы — хотелось бы верить. Но сколько людей до этого времени могут попасть в больницы с заболеванием от перегрузки? Риск есть, но службы Петербурга об этом, судя по всему, не заботятся.

Американские врачи обращают внимание, что в США каждый год сотни человек умирают во время уборки снега или сразу после работы. Особенно рискованно заниматься таким видом труда людям с малоподвижным образом жизни, лишним весом, курильщикам, диабетикам или тем, кто перенес инфаркт, а также инсульт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что активисты движения «Петербург — город перемен!», вооружившись лопатами, очистили от снега двор народного артиста России Ивана Краско, который не мог выйти на улицу из-за сугробов.

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