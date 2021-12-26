Петербуржцы очистили двор артиста Ивана Краско от снега, выполнив работу коммунальщиков

Петербуржцы очистили двор артиста Ивана Краско от снега, выполнив работу коммунальщиков
Активисты в костюмах Деда Мороза очистили двор Краско от снега. Фото: скриншот "Петербург - город перемен"/ВК

Активисты движения «Петербург — город перемен!» вооружились лопатами и очистили от снега двор народного артиста России Ивана Краско, который не мог выйти на улицу из-за сугробов.

На странице движения во «ВКонтакте» рассказали, что 91-летний Краско в силу своего возраста не может в одиночку выйти на улицу — его двор замело снегом, а коммунальщики расчищать дорожки не торопились. Поэтому активисты решили помочь актеру своими силами.

Двор быстро привели в порядок, но, как отмечают в «Городе перемен», результат явно не сохранится надолго.

«Снег продолжает падать, а коммунальные службы будто не хотят замечать хаоса, который творится вокруг», — подчеркивают в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле ответили Ивану Краско, который пожаловался Путину на уборку снега в Петербурге. Народный артист посетовал, что зрение его уже подводит, поэтому он вынужден ходить по нечищенным сугробам и гололеду вместе с поводырем.

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