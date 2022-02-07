Фигуристы Синицина и Кацапалов досрочно обеспечили России победу в командном турнире на Олимпиаде

Фигуристы Синицина и Кацапалов досрочно обеспечили России победу в командном турнире на Олимпиаде
Сборная России по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире. Фото: скриншот Instagram

Сборная России по фигурному катанию вырвалась вперед в командном турнире Олимпийских игр в Пекине после серебра Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольном танце.

Фигуристы Синицина и Кацалапов получили за произвольный танец 128,17 балла. Их обошла только американская пара Мэдисон Чок и Эван Бейтс, набравшая 129,07 балла. Третье место получили канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 124,39 балла.

Таким образом, российская сборная перед завершающим этапом программы — женским произвольным прокатом — набрала 64 очка. Американцы набрали 58 очков, японцы — 54.

Официальную победу в командном турнире сборная России получил после того, как Камила Валиева откатает произвольную программу до конца. Качество ее выступления не будет иметь значения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фигуристы Мишина и Галлямов победили в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

олимпиада 2022 олимпийские игры сборная окр сборная россии фигурное катание


 

Новости партнеров
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Конфликт двух петербуржцев: в сети
Конфликт двух петербуржцев: в сети "сцепились" Собчак и Шнуров
Восемь симптомов заражения
Восемь симптомов заражения "омикроном", которые проявляются в первые сутки
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фигуристы Синицина и Кацапалов досрочно обеспечили России победу в ...
Ежегодно по 27 000 рублей: ПФР принимает заявления на новую выплату
Western Union откажется от переводов внутри России с 1 апреля
Вирусолог предсказал появление более заразных штаммов COVID-19
Фигуристы Мишина и Галлямов победили в произвольной программе на Олимпиаде ...
Уже в марте: пенсионеров в РФ ждет еще одна индексация на 8,6%
Россиянам могут разрешить любую самооборону при защите дома
Южный вестибюль «Московской» закрыли на капитальный ремонт