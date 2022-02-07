Фигуристы Синицина и Кацапалов досрочно обеспечили России победу в командном турнире на Олимпиаде

Сборная России по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире. Фото: скриншот Instagram

Сборная России по фигурному катанию досрочно победила в командном турнире. Фото: скриншот Instagram

Сборная России по фигурному катанию вырвалась вперед в командном турнире Олимпийских игр в Пекине после серебра Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольном танце.

Фигуристы Синицина и Кацалапов получили за произвольный танец 128,17 балла. Их обошла только американская пара Мэдисон Чок и Эван Бейтс, набравшая 129,07 балла. Третье место получили канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 124,39 балла.

Таким образом, российская сборная перед завершающим этапом программы — женским произвольным прокатом — набрала 64 очка. Американцы набрали 58 очков, японцы — 54.

Официальную победу в командном турнире сборная России получил после того, как Камила Валиева откатает произвольную программу до конца. Качество ее выступления не будет иметь значения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фигуристы Мишина и Галлямов победили в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.