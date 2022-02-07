Фигуристы Мишина и Галлямов победили в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине

Пара фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов из России выиграла в произвольной программе на командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине.
Российские фигуристы лидировали в соревнованиях, несмотря на падение: Галлямов не удержал Мишину в самом конце выступления.
Тем не менее, пара получила за прокат произвольной программы лучший результат, набрав 145,20 балла. Они принесли сборной России 55 очков, упрочив ее лидерство в командном турнире.
Серебро взяли японцы Рику Миура и Рюити Кихара — 139,60 балла. Бронза досталась представителям Китая Чен Пен и Цзинь Ян — 131,75 балла.
Далее фигуристам предстоит представить произвольный танец. От России будут выступать Виктория Синицина и Никита Кацапалов. Прокат пройдет в понедельник в 5:30 по московскому времени.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия заняла третье место в медальном зачете после второго дня Игр в Пекине.