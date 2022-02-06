Россия заняла третье место в медальном зачете после второго дня Игр в Пекине

Россия заняла третье место в медальном зачете после второго дня Игр в Пекине
Золотую медаль стране принес лыжник Александр Большунов. Фото: скриншот Instagram

Сборная России заняла третье место в медальном зачете XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине после второго дня соревнований.

Одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали сборная России завоевала в воскресенье, 6 февраля.

Триумфальную победу воскресным утром одержали в столице Китая российские лыжники. Золото в гонке на 30 километров завоевал Александр Большунов, серебро – его коллега Денис Спицов, бронзу – фристайлистка Анастасия Смирнова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спортсменка Анастасия Смирнова набрала за выступление 77,72 балла. Анастасия Смирнова является четырехкратной чемпионкой России. На ее счету золото чемпионата мира-2021 в парном могуле. Золото забрала австралийка Джакара Энтони с результатом 83,09 балла. На втором месте — американка Джейлин Кауф с 80,28 балла.

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