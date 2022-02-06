«Пятая медаль»: Анастасия Смирнова забрала бронзу в могуле на Олимпийских играх в Пекине

Анастасия Смирнова забрала бронзу в могуле на Олимпийских играх в Пекине. Фото: witter/"Olympic Russia"

Анастасия Смирнова забрала бронзу в могуле на Олимпийских играх в Пекине. Фото: witter/"Olympic Russia"

Российская спортсменка Анастасия Смирнова заняла третье место в могуле на Олимпийских играх 2022 года.

Еще одну медаль, 5 по счету, на этот раз бронзовую, завоевали россияне на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка Анастасия Смирнова набрала за выступление 77,72 балла. Об этом сообщается в Twitter «Olympic Russia».

Золото забрала австралийка Джакара Энтони с результатом 83,09 балла. На втором месте расположилась американка Джейлин Кауф с 80,28 балла.

Анастасия Смирнова является четырехкратной чемпионкой России. На ее счету золото чемпионата мира-2021 в парном могуле.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Российский лыжник Александр Большунов сломал пьедестал почета, запрыгнув на него во время церемонии награждения. Первую золотую медаль на Олимпийских играх-2022 в Пекине принес именно он, финишировав первым в гонке.