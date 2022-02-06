Победив в скиатлоне, на радостях Александр Большунов разнес пьедестал почета

Российский лыжник Александр Большунов сломал пьедестал почета, запрыгнув на него во время церемонии награждения.

Первую золотую медаль на Олимпийских играх-2022 в Пекине принес России лыжник Александр Большунов, который финишировал первым в гонке.

От силы радостого прыжка победителя, или просто от слабого крепления пьедестал пострадал: во время награждения от него отвалился кусок. Об этом сообщает Sports.ru. Под удар попала часть пьедестала с надписью «Beijing2022».

Большунов впервые в карьере завоевал титул олимпийского чемпиона. На его счету отмечается три серебра и бронза Игр-2018.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Большунову удалось финишировать первым, даже несмотря на его падение после отсечки в 2,5 км. Из-за него лыжник потерял несколько секунд. Серебро досталось другому россиянину Денису Спицову. Третьим к финишу пришел финский спортсмен Йиво Нисканен.