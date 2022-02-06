Большунов победил в скиатлоне и принес России первое золото на Олимпиаде в Пекине

Большунов победил в скиатлоне и принес России первое золото на Олимпиаде в Пекине
Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Фото: скриншот Instagram

Российский лыжник Александр Большунов финишировал первым в гонке в мужском скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Для сборной России это первая золотая медаль на текущей Олимпиаде. Серебро досталось другому россиянину Денису Спицову. Третьим к финишу пришел финский спортсмен Йиво Нисканен.

Большунову удалось финишировать первым, несмотря на его падение после отсечки в 2,5 км, из-за которого он потерял несколько секунд. Дистанцию он преодолел за 1 час 16 минут 9,8 секунды, Спицов отстал от него на 1 минуту 11 секунд.

Лыжник впервые одержал победу на ОИ. В 2018 году Большунов взял три серебряных и одну бронзовую медаль.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фигурист Кондратюк укрепил лидерство России в командном турнире на Олимпиаде.

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