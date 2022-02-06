Фигурист Кондратюк укрепил лидерство России в командном турнире на Олимпиаде

Фигурист сборной России Марк Кондратюк взял второе место в произвольной программе у мужчин в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине.

За свой прокат Кондратюк набрал 181,65 балла, что помогло российской сборной сохранить лидирующую позицию в командном турнире.

Российского спортсмена обошел японец Юма Кагияма, получивший 208,94 балла. Третье место у американца Винсента Чжоу — 171,44 балла.

По итогам пяти программ лидирует сборная РФ по фигурному катания (45 очков), следом идут американцы (42) и японцы (39).

Турнир завершится в понедельник произвольными программами у женщин и пар, а также произвольным танцем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фигуристка Валиева вывела Россию на первое место командного турнира Олимпиады.