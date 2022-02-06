Фигуристка Валиева вывела Россию на первое место командного турнира Олимпиады

Фигуристка сборной России Камила Валиева победила в короткой программе командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине.

15-летняя россиянка за прокат короткой программы получила 90,18 балла. Второй стала фигуристка из Японии Вакаба Хигути — 74,73 балла, третье место досталось канадке Мадлен Скизас — 69,60. Американская фигуристка Карен Чен, сборная которой лидировала после первого дня, оказалась на пятом месте — 65,20.

Российская сборная по итогам первых программ стала лидером командного турнира, набрав 36 очков. Сборная РФ опережает американских фигуристов на два балла.

В следующем этапе командного турнира пройдет произвольная программа в мужском одиночном катании, она начнется в воскресенье в 6:50 по московскому времени.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что первая медаль России на зимней Олимпиаде в Пекине досталась лыжнице Наталье Непряевой.