Первая медаль России на зимней Олимпиаде в Пекине досталась лыжнице Наталье Непряевой

Первая медаль России за зимней Олимпиаде в Пекине досталась лыжнице Наталье Непряевой. Фото: Twitter/"Olympic Russia"

Первая медаль России за зимней Олимпиаде в Пекине досталась лыжнице Наталье Непряевой. Фото: Twitter/"Olympic Russia"

В субботу, 5 февраля, лыжница Наталья Непряева завоевала первую медаль России на зимней Олимпиаде в столице Китая, городе Пекине.

Российская лыжница получила серебро в скиатлоне. Завоеванная медаль стала первой на зимний Олимпийских играх-2022. Об этом сообщается в Twitter «Olympic Russia».

Первой чемпионкой Олимпиады стала норвежка Тереза Йохауг. Она преодолела дистанцию 15 километров за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева уступила победительнице 30,2 секунды. На третьем месте расположилась австрийка Тереза Штадлобер (+30,5).

Россиянка Анастасия Рыгалина заняла восьмое место, на 11 встала Татьяна Сорина, 24-ой пришла Юлия Ступак.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что тренер лыжницы Екатерины Мальцевой, мастер спорта по фристайлу Кирилл Меренков рассказал, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса он помогал спортсменке только консультациями.