Первая медаль России на зимней Олимпиаде в Пекине досталась лыжнице Наталье Непряевой

Первая медаль России на зимней Олимпиаде в Пекине досталась лыжнице Наталье Непряевой
Первая медаль России за зимней Олимпиаде в Пекине досталась лыжнице Наталье Непряевой. Фото: Twitter/"Olympic Russia"

В субботу, 5 февраля, лыжница Наталья Непряева завоевала первую медаль России на зимней Олимпиаде в столице Китая, городе Пекине.

Российская лыжница получила серебро в скиатлоне. Завоеванная медаль стала первой на зимний Олимпийских играх-2022. Об этом сообщается в Twitter «Olympic Russia».

Первой чемпионкой Олимпиады стала норвежка Тереза Йохауг. Она преодолела дистанцию 15 километров за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева уступила победительнице 30,2 секунды. На третьем месте расположилась австрийка Тереза Штадлобер (+30,5).

Россиянка Анастасия Рыгалина заняла восьмое место, на 11 встала Татьяна Сорина, 24-ой пришла Юлия Ступак.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что тренер лыжницы Екатерины Мальцевой, мастер спорта по фристайлу Кирилл Меренков рассказал, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса он помогал спортсменке только консультациями.

лыжный спорт наталья непряева олимпийские игры Россия спорт


 

Новости партнеров
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
Петербуржцы стали самыми
Петербуржцы стали самыми "хладнокровными": только 27% переживают за здоровье близких из-за "омикрона"
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Первая медаль России на зимней Олимпиаде в Пекине досталась лыжнице Наталье ...
В Петербурге зафиксировано 21 780 новых случаев коронавируса
В России на 15-25% вырастут цены на одежду и обувь
Эксперт назвала несколько главных вещей в жизни, помогающих снизить риск ...
«Это уже не к нам»: ковидных петербуржцев отправили добираться до ...
Врач рассказал, как невакцинированным россиянам защититься от «омикрона»
Циклон «Квина» под руку с метелями и плотными облаками будет ...
Россиян предупредили о росте цен на продукты при скачке геополитики