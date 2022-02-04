Тренер лыжницы Мальцевой рассказал, как она готовилась к Олимпиаде

Тренер лыжницы Мальцевой рассказал, как она готовилась к Олимпиаде
Тренер лыжницы Мальцевой рассказал, как она готовилась к Олимпиаде. Фото: "Вконтакте"/"Кирилл Меренков"

Личный тренер лыжницы Екатерины Мальцевой, мастер спорта по фристайлу Кирилл Меренков рассказал, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой он помогал спортсменке только консультациями.

Тренер отметил, что спортсмены в настоящий момент готовятся по плану национальной сборной, сборы у них проходят в «закрытых контурах» из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Петербургская лыжница Екатерина Мальцева будет представлять Россию на Олимпиаде по вольному стилю «ски кросс». В данный момент спортсменка находится на сборах в Челябинской области, а 12 февраля она летит в Пекин. Старт у девушки назначен на 17 февраля.

Меренков подчеркнул, что на Олимпиаду нужно ехать за победой и не за какими другими целями. Бороться стоит только за лучший результат. По мнению тренера, главными соперницами Мальцевой могут стать лыжницы из Центральной Европы и Канады.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине проходит торжественное открытие 24 зимних Олимпийских игр 2022 года.

Екатерина Мальцева лыжный спорт новости СПб олимпиада 2022 пекин Россия


 

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