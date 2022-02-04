«Пекинская весна»: в Китае проходит торжественная церемония открытия Олимпийских игр-2022

В пятницу, 4 февраля, на Национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине проходит торжественное открытие зимних Олимпийских игр 2022 года. Олимпиаду объявил открытой председатель КНР Си Цзиньпин.

Всего в церемонии по ее завершению должна принять участие 91 делегация. Спортсмены из России уже вышли на стадион во время парада. Им был присвоен номер 46. Представители нашей страны вынуждены выступать под флагом Олимпийского комитета России из-за допинговых нарушений, но это не нарушило торжественности момента. Прямую трансляцию церемонии открытия ведет «Россия-1».

Все началось с красочного представления, так называемой «Пекинской весны». По-настоящему зачаровывающее зрелище — зеленое шоу, завершившееся уникальным салютом с надписью «Spring». Жители Китая верят, что приход весны в сезон низких температур порождает новую жизнь.

На мероприятии представили прошлые талисманы олимпиад: мишку, тигра и кролика. В этом году покровителем зимней Олимпиады стала Панда, выполненная в 3D, которая воплощает концепцию сосуществования человека и природы. Животное одето в оболочку, сделанную изо льда, похожую на костюм астронавта. Талисман носит имя Бин Дунь Дунь.

Первыми на параде появились греки, за ними сборная Бельгии, сборная Украины и под номером 46 предстала команда из России. Наша сборная была встречена громкими овациями от публики. Последними прошли хозяева Олимпиады в этом году.

Интересно, что в играх принимают участие наши спортсмены из Петербурга, которые вступят в борьбу за медали в девяти видах спорта: биатлон, конькобежный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл и хоккей. Власти обещали наградить победителей Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине денежными призами.

Также на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр-2022 присутствовал президент России Владимир Путин. Однако его не показали во время прохода российской сборной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что это не связано с ограничениями в отношении России.

Официальные лица произносят свои речи, а слова деятель немецкого и международного олимпийского движения, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха вызывают бурное одобрение на трибунах. Игры объявляются открытыми!

Ранее gazeta.spb.ru писала, что церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Пекине. Торжество началось в 15:00 по московскому времени.