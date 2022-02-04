Олимпийские игры в Пекине откроют 4 февраля в 15 часов по московскому времени

Олимпийские игры в Пекине откроют 4 февраля в 15 часов по московскому времени
Олимпийские игры в Пекине откроют 4 февраля в 15 часов по московскому времени. Фото: Pixabay

В пятницу, 4 февраля, церемония открытия Олимпийских игр состоится в Пекине. Торжество начнется в 15:00 по московскому времени.

Отмечается, что российская команда выйдет на церемонии открытия Олимпийских игр под 46-м номером.

Из-за допинговых нарушений спортсмены из России будут выступать на соревнованиях не под своим флагом, а под обозначением Олимпийского комитета России (ОКР).

В прямом эфире «Россия-1» можно будет посмотреть прямую трансляцию церемонии открытия. Также в реальном времени открытие Олимпиады в Пекине можно будет посмотреть на YouTube канале «Россия-1», которая начнется в 15:00.

Отметим, сейчас в Китае находится с одноневным визитом президент России Владимир Путин. Впервые с начала пандемии коронавируса он очно встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча была теплой и конструктивной.

Путин также примет участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российским спортсменам, которые получат золотые медали на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, обещали выплатить по 4 миллиона рублей от правительства.

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