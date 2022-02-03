Российские спортсмены получат по 4 млн рублей за золото на Олимпиаде в Пекине

Российским спортсменам, которые получат золотые медали на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, выплатят по 4 миллиона рублей от правительства РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что золотые медалисты получат вознаграждение в размере 4 миллионов рублей, серебряные — 2,5 миллиона рублей, бронзовые — 1,7 миллиона рублей. Соответствующее решение приняло правительство.

По словам Мишустина, вознаграждение полагается также тренерам и специалистам самых разных направлений, которые «сопровождают спортсменов к успеху».

«Это важное событие. Вся страна поддерживает и гордится нашими ребятами. И в эти дни будет особенно желать им только побед», — добавил Мишустин, пожелав спортсменам удачи.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пекине сообщили о всплеске новых случаев COVID за пять дней до Олимпиады.