В Пекине сообщили о всплеске новых случаев COVID за пять дней до Олимпиады

В Пекине сообщили о всплеске новых случаев COVID за пять дней до Олимпиады
В некоторых районах ввели локдаун. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Власти Пекина заявили о самом большом количестве выявленных случаев заражения коронавирусом за 18 месяцев. До зимней Олимпиады в столице Китая остается всего пять дней.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, в воскресенье, 30 января, в Пекине было зарегистрировано 20 новых случаев заболевания. Показатель оказался рекордным с июня 2020 года.

Как сообщил BBC, местными властями принято решение о закрытии некоторых районов на локдаун. Жители столицы должны будут сдать тесты на инфекцию.

Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ревакцинированные вакциной «Спутник Лайт» имеют стопроцентную защиту против заражения «омикрон»-штаммом COVID-19.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

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