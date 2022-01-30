Гинцбург: ревакцинация дает стопроцентную защиту от СOVID

Ревакцинированные вакциной «Спутник Лайт» имеют стопроцентную защиту против заражения «омикрон»-штаммом COVID-19. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, по данным исследований, полный иммунитет к «омикрону» у ревакцинированных появляется через три месяца после прививки.

При этом глава Центра им. Гамалеи отметил в эфире телеканала «Россия-1», что быстрое распространение новой мутации коронавируса не поможет выработать общий иммунитет и остановить пандемию. Напротив, есть вероятность появления нового, более опасного штамма.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфицированный «омикрон»-штаммом COVID-19 человек становится заразным уже спустя несколько часов.