Гинцбург: ревакцинация дает стопроцентную защиту от СOVID

Гинцбург: ревакцинация дает стопроцентную защиту от СOVID
Александр Гинцбург назвал полностью защищенных от омикрон-штамма граждан. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Ревакцинированные вакциной «Спутник Лайт» имеют стопроцентную защиту против заражения «омикрон»-штаммом COVID-19. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, по данным исследований, полный иммунитет к «омикрону» у ревакцинированных появляется через три месяца после прививки.

При этом глава Центра им. Гамалеи отметил в эфире телеканала «Россия-1», что быстрое распространение новой мутации коронавируса не поможет выработать общий иммунитет и остановить пандемию. Напротив, есть вероятность появления нового, более опасного штамма.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфицированный «омикрон»-штаммом COVID-19 человек становится заразным уже спустя несколько часов.

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