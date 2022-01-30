Подхватившие «омикрон» становятся заразными уже через несколько часов

Подхватившие &#171;омикрон&#187; становятся заразными уже через несколько часов
Омикрон быстро выводится из организма. Фото: комитет по здравоохранению

Инфицированный «омикрон»-штаммом COVID-19 человек становится заразным уже спустя несколько часов. Об этом рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

По его словам, при инфицировании предыдущими штаммами коронавируса для этого требовалось три-четыре дня.

Вирусолог отметил в эфире телеканала «Россия 1», что омикрон быстро выводится из организма. В отличие от остальных вариантов вируса, он это делает примерно за неделю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у переболевших омикрон-штаммом коронавируса выявлено необычное последствие болезни в виде сгущения крови. Такое изменение в состоянии крови происходит из-за поражения сосудистого эндотелия. Пока неизвестна закономерность сгущения крови при «омикроне» от пола, возраста, сопутствующих заболеваний.

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