Эксперт: у переболевших «омикроном» кровь может стать гуще

У переболевших омикрон-штаммом коронавируса выявлено необычное последствие болезни в виде сгущения крови.

Профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев рассказал, что у пациентов после «омикрона» может возникнуть аберрантная гиперкоагуляционная реакция. При ней наблюдается сгущение крови. Об этом сообщает URA.RU.

Такое изменение в состоянии крови происходит из-за поражения сосудистого эндотелия. По мнению эксперта, омикрон-штамм может спровоцировать сосудистое воспаление, однако, этот вопрос еще изучается, поэтому предпринимать что-то в виде антикоагулянтов не нужно. Не известна закономерность сгущения крови при «омикроне» от пола, возраста, сопутствующих заболеваний.

Эксперт отметил, что похожие последствия встречались и при дельта-штамме. Ему также характерно сгущение крови и тяжелое течение болезни с дыхательной недостаточностью и критическим падением сатурации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что при «омикроне» прием антибиотиков и кроворазжижающих препаратов может привести к опасным последствиям для организма, считает эксперт.