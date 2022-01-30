Эксперт: у переболевших «омикроном» кровь может стать гуще

Эксперт: у переболевших &#171;омикроном&#187; кровь может стать гуще
У переболевших "омикроном" кровь может стать гуще. Фото: pixabay

У переболевших омикрон-штаммом коронавируса выявлено необычное последствие болезни в виде сгущения крови.

Профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев рассказал, что у пациентов после «омикрона» может возникнуть аберрантная гиперкоагуляционная реакция. При ней наблюдается сгущение крови. Об этом сообщает URA.RU.

Такое изменение в состоянии крови происходит из-за поражения сосудистого эндотелия. По мнению эксперта, омикрон-штамм может спровоцировать сосудистое воспаление, однако, этот вопрос еще изучается, поэтому предпринимать что-то в виде антикоагулянтов не нужно. Не известна закономерность сгущения крови при «омикроне» от пола, возраста, сопутствующих заболеваний.

Эксперт отметил, что похожие последствия встречались и при дельта-штамме. Ему также характерно сгущение крови и тяжелое течение болезни с дыхательной недостаточностью и критическим падением сатурации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что при «омикроне» прием антибиотиков и кроворазжижающих препаратов может привести к опасным последствиям для организма, считает эксперт.

дельта штамм коронавирус кровь омикрон-штамм Россия


 

Новости партнеров
Спасательница рассказала о причинах гибели женщины в купели в Гатчине
Спасательница рассказала о причинах гибели женщины в купели в Гатчине
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт: у переболевших «омикроном» кровь может стать гуще
Жителей Ленобласти предупредили о снежных заносах и гололедице 30 января
Врач объяснил опасность насморка при омикрон-штамме для мозга
«Ребенок на дороге лежал»: очевидцы рассказали подробности ДТП на ...
Накрывший Петербург снегопад продлится еще двое суток
В мире коронавирус подхватили еще 2,5 млн человек
Выборгский и Приморский районы остались без уборки утром 30 января
Мужчина попал в больницу после квартирного пожара на Софийской