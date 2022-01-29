Эксперт назвал группу препаратов, которую нельзя принимать при «омикроне»

Эксперт назвал группу препаратов, которую нельзя принимать при &#171;омикроне&#187;
Эксперт назвал группу препаратов, которую нельзя принимать при "омикроне". Фото: pixabay.com

При омикрон-штамме коронавируса прием антибиотиков и кроворазжижающих препаратов может привести к опасным последствиям для организма.

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, чем опасны антибиотики и кроворазжижающе препараты при лечении «омикона». По его мнению, прием этих лекарств без рецепта врача может привести к развитию устойчивости у организма, что в является более опасным, чем заражение новым штаммом. Об этом эксперт рассказал телеканалу «Москва 24».

Более того, кроворазжижающие препараты могут вызвать кровотечения в желудке или кишечнике, и его будет очень проблематично остановить, потому что лекарств с обратным эффектом нет.

При заражении «омикроном» специалист рекомендовал не пить спиртное, так как оно нагружает иммунную систему. По признаком штамм похож на заболевание ОРВВ, поэтому не требует специального лечение, отметил врач. Главное — обильное питье, отдых и терпение. Также можно принимать витамин C и чай с лимоном.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что самая распространенная ошибка, которую допускают заболевшие «омикроном», — самолечение.

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