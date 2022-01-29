Врач назвал самолечение главной ошибкой при «омикроне»

Врач назвал самолечение главной ошибкой при &#171;омикроне&#187;
Хухрев порекомендовал не сбивать температуру без особой необходимости. Фото: unsplash

Врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил основные ошибки при лечении нового штамма коронавируса «омикрон».

Медик отметил в беседе с «Москвой 24», что самая распространенная ошибка, которую допускают заболевшие, — самолечение. Прием антибиотиков без рецепта врача может привести к тому, что у организма выработается устойчивость к подобным препаратам.

Кроме того, пациентам не стоит самостоятельно пить кроворазжижающие. Эти препараты не имеют «противоядия». Если у человека из-за столь рьяного лечения начнется кровотечение желудка, его будет крайне сложно остановить.

Хухрев также порекомендовал не сбивать температуру без особой необходимости. Принимать жаропонижающие можно, если температура выше 39 градусов, либо если тяжело ее терпеть.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сыпь и раздражение на коже могут быть одними из симптомов штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

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